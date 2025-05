„Haben teils dunkle und traumatische Geschichte“

Auch in Kärnten gibt es eine slowenische Minderheit, allerdings wurde Zweisprachigkeit hier nicht immer als etwas Positives gesehen. Wie ist das in Görz?

Auch bei uns gibt es einen Unterschied in den Sprachen. Ich will nicht sagen, dass das ein Hindernis ist – dieses Wort verwende ich nicht -, aber es ist schon oft eine Herausforderung. Und wir versuchen, dieser Herausforderung auf verschiedene Weisen zu begegnen. Da fallen mir zum Beispiel alle Meldungen ein, die wir im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres oder auch im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) veröffentlichen: Absolut alle sind nicht nur zweisprachig - also auf Slowenisch und Italienisch -, sondern dreisprachig – auch auf Englisch – verfasst. Das machen wir, weil wir grenzüberschreitend und grenzenlos sein wollen. Eine große Hilfe ist uns dabei die slowenische Volksgruppe auf der italienischen Seite der Grenze. Die Volksgruppe hat auch einige Volksschulen, in denen Slowenisch Unterrichtssprache ist – für diesen Unterricht werden immer mehr Kinder aus einsprachigen, also rein italienischsprachigen, Familien angemeldet. Offensichtlich ist der Wunsch, dass die Kinder unsere Sprache lernen, lebendig. Ein erster wichtiger Schritt ist das passive Verstehen – also ich spreche Slowenisch, Sie verstehen mich; Sie sprechen Deutsch, ich verstehe Sie. Das ist der erste Schritt, auch in einem, wie unserem, mehrsprachigen Gebiet. Am Ende des Tages treffen sich bei uns eine germanische, eine romanische und eine slawische Sprache, ebenso drei Kulturen. Das ist das, was unsere Region besonders macht. Diese Schwierigkeit, die das Zusammentreffen zweier Sprachen hervorbringt, soll uns aber kein Hindernis sein, sondern eine Gelegenheit und ein Ansporn.