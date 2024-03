GO! Kultur ohne Grenzen in Nova Gorica und Gorizia

Der kleine Berg

Gorizia (italienisch), Gorica (slowenisch), Gurice (furlanisch), Görz (deutsch) bedeutet kleiner Berg. „Auch in Kärnten kennen wir solche Orte wie Görz bei Paternion, Görzberg bei Gensau oder Görzwinkel. Und der Hügel war auch in Görz in Italien wichtig, um zur Verteidigung der Siedlung am Schnittpunkt der alten Handelswege eine Burg zu errichten“, so der Historiker Deuer. Im Jahr 1001 wurde erstmals eine Villa, also ein großer Gutshof oder ein kleines Dorf dieses Namens urkundlich erwähnt.