Kampf gegen „absurde“ Scham beim Reden über Sorgen

Nur zwei von unzähligen Angeboten

Beispielhaft für die Vielfalt der Angebote, mit denen in der Stadt geholfen wird, sind die zwei gerade eröffneten Einrichtungen der Volkshilfe: Die zwölf Kleinwohnungen ermöglichen Menschen, vorwiegend mit psychischen Erkrankungen durch begleitende Betreuung ein Leben in größtmöglicher Selbstständigkeit, was wiederum positiv auf die Befindlichkeit wirkt und damit allenfalls weit teurere und belastendere Aufenthalte in Kliniken vermeidet.