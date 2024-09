Offene Ohren für die Nöte von 600 Kindern in Wien

Mit den insgesamt sechs Ambulatorien will die Stadt die psychosoziale Vollversorgung bei Kindern und Jugendlichen erreicht haben – auch wenn Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste (PSD) in Wien, zur psychischen Gesundheit der Wiener Jugend meinte: „Die Frage, wie das weitergeht, ist unklar.“ Ebenso gestand Heimhilcher ein, dass neue Kassenstellen allein nicht reichen, um sie auch zu besetzen. Die neue Ambulatoriumsleiterin Caroline Di Maria, bisher an der Berliner Charité tätig, räumte ebenso ein, dass es noch „Lücken“ in ihrem Ärzteteam gebe.