Noch mehr Sparmaßnahmen bei Polizei möglich

Innenministerium will nichts zu Protokoll sagen

Die Landespolizeidirektion Steiermark verweist an das Innenministerium. Dort will man nicht näher auf den Inhalt des Protokolls, das an alle Bezirkspolizeikommandos verschickt wurde, eingehen. Jedoch wird die Zuständigkeit des Ministeriums für die Rekrutierungsprämie und das Klimaticket betont. Das Innenministerium unterstreicht zudem die bisherige Kommunikationslinie, wonach an der Sicherheit nicht gespart und die Personaloffensive fortgesetzt werde. Das Weiterbestehen von Klimaticket und Rekrutierungsprämie sei darin eingeschlossen.