„Bei der Polizei ist Work-Life-Balance unmöglich“

Überfall auf die Trafik in Gols, Einbruch über das Dach im Wasserleitungsverband und ein dreister Coup, bei dem die Täter über das WC-Fenster in ein Domizil in Parndorf eingestiegen sind, als die Bewohner auf einem Event waren – mehrere dieser Kriminalfälle sorgten in kurzer Zeit im Bezirk Neusiedl am See für Aufregung, illegale Migration inbegriffen.