Hamas veröffentlichte wieder Video von Geisel (21)

In Tel Aviv haben am Samstag während des Pessach-Fests mehrere Hundert Menschen an das Schicksal der Geiseln erinnert. Sie hielten etwa an ihrem Tisch symbolisch einen leeren Stuhl frei oder stellten Bilder der Gefangenen auf. Das sogenannte Seder-Mahl erinnert an die Gefangenenschaft des Volkes Israel und seine Befreiung aus der Sklaverei.