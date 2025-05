Sanierung des Donaugrabens kommt erst im Herbst

Biber, Wühlmäuse und Co.: Hat sich der Graben-Zustand verschlechtert?

Seither herrscht bei vielen Bewohnern der Region aber ein flaues Gefühl im Magen, denn die Unwettersaison startet. Und über den Zustand des Donaugrabens ist man nicht nur in Bisamberg besorgt: Denn dieser reicht 20 Kilometer in flache Regionen im Weinviertel. Ist er wirklich an allen Stellen sicher?