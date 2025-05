„Mei liabste E-Bike Tour“: Es geht wieder los!

Rund 20 Touren sind angepeilt

Jetzt geht es wieder los, rund 20 Touren visiert das Duo bis zum Herbst an. „Ich habe Teile Tirols erst jetzt so richtig kennengelernt“, schwärmt Posch. Damit er mit Partner Silberberger umweltfreundlich zu den Ausgangspunkten gelangt, stellte das Autohaus Brunner in Kirchbichl erneut einen Pkw zur Verfügung, einen vollelektrischen BYD „Seal U“. Autohaus-Chef Hans Peter Brunner: „Als bodenständiges regionales Unternehmen unterstützen wir gerne die Idee, unsere Heimat mit sanfter Mobilität so toll zu präsentieren.“