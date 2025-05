Aufenthaltsverbot, aber Einbrecher kam mit dem Zug

Er dürfte sich in Österreich gar nicht aufhalten – trotzdem reiste ein Deutscher mit dem Zug nach Tirol, um dort auf Einbruchstour zu gehen. Er trieb auf einem Motocross-Gelände sein Unwesen und stahl aus einem Container unter anderem ein Elektromotorrad. Daraufhin demolierte er auch noch einen Bagger. Am nächsten Tag geriet er in eine Polizeikontrolle.