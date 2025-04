Hoeneß schlägt Alarm: Wirtz für Bayern unleistbar!

„Wir dürfen nicht dahin abdriften, ...“

Der FC Bayern müsse sparen, betonte Hoeneß. „Von unserem Festgeldkonto ist nicht mehr viel da.“ Deshalb müsse man „wirtschaftlich umdenken“, sagte er weiter. Nach Angaben von Hoeneß führt allein die Teilnahme an der Klub-WM im Sommer dazu, dass die Münchner in diesem Jahr keinen großen Verlust machen. „Aber die wird es nächstes Jahr nicht geben. Der FC Bayern hat 25 Jahre immer Gewinne gemacht. Wir dürfen nicht dahin abdriften, dass er permanent große Verluste macht.“ Um weiterhin große Transfers zu realisieren, müsse der Klub „unter Umständen in die Kreditabteilung“, sagte Hoeneß: „Das ist tatsächlich neu für den FC Bayern.“