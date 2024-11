Opfer wollte schlichten, bekam Messer in Bauch

Ein 22-Jähriger, der in der Nacht auf den 1. Mai in der Linzer Innenstadt einen ihm unbekannten Nachtschwärmer mit einem Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich seit Montag wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Das Motiv ist unklar, im Raum steht, dass das Opfer einen Streit schlichten wollte. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig: „Ich werde den Stich nicht abstreiten, aber ich habe ihn in Notwehr gesetzt“, behauptete er.