Messerstecher bekam für Mordversuch 18 Jahre Haft

Die Geschworenen entschieden mit 6:2 Stimmen auf „schuldig“. Zu 18 Jahren Haft wurde am Mittwoch im Linzer Landesgericht ein afghanischstämmiger 22-Jähriger verurteilt, der in der Nacht auf den 1. Mai in Linz einen Nachtschwärmer mit einem Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt haben soll. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.