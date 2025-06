Hüttenwirt sucht dringend „ein Mädchen für alles“

„Eine Frohnatur und Teamerfahrung sind ganz essenziell. Und die Bewerber müssen volljährig sein. Das ist uns wichtig, das ist nämlich sonst eine ganz scharfe Geschichte, wenn auch am Abend gearbeitet werden muss“ – Christoph Mitterer, Wirt der Simonyhütte am Dachstein, sucht derzeit per Facebook dringend nach Unterstützung für sein Hüttenteam.