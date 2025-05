Schwarzer Rauch | Kein Schnaps, keine Pizza

Kein Schnaps, keine Pizza. Erst wenn weißer Rauch aufsteigt, dann gibt es einen neuen Papst. Vielleicht schon heute? Keiner weiß das. Was wir dagegen wissen und heute in der „Krone“ berichten, ist der strenge Tagesablauf. Zwischen 6.30 und 7.30 Uhr frühstücken die Kardinäle im vatikanischen Gästehaus, ehe sie sich um 7.45 Uhr auf den Weg in den Apostolischen Palast machen und eine gemeinsame Messe feiern. Ab 9.30 Uhr stehen dann die beiden vormittäglichen Wahlgänge auf dem Programm, zwischen 17 und 19 Uhr die beiden Nachmittags-Abstimmungen. Dazwischen und danach dürfen sich die Kardinäle natürlich stärken – allerdings mit Einschränkungen. Denn wie heute Michael Pichler für die „Krone“ aus Rom berichtet: Den Kardinälen wird eine strenge Diät verordnet. Zum Frühstück gibt es Kaffee, Tee und eine Scheibe Toastbrot mit Marmelade, aber weder Eier noch Speck oder andere Kalorienbomben. Zu Mittag und am Abend verboten: Gebackenes, Pizza oder Carbonara. Stattdessen Suppen, Obst, Gemüse, weißes Fleisch oder gedämpfter Fisch. Zudem hat der Küchenmeister des vatikanischen Gästehauses ein Spargelverbot erlassen, da Spargel Nierenprobleme auslösen könne. Auch Schnaps ist verboten, ebenso Süßes. Der Hintergrund der Diät: Mann will – und das wird seit vielen Jahrhunderten so gehalten – den Kardinälen die Lust auf ein zu langes Konklave verleiden. Also gilt der Auftrag: Sich rasch einen neuen Papst einigen, dann darf gefeiert werden!