Tourismusförderung stieß auf ein enormes Echo

Gastfreundschaft und Tradition

„Der Gasthof Plank zeigt beispielhaft, wie sich Gastfreundschaft und Tradition mit modernem Komfort verbinden lassen“, so die Landeschefin bei ihrem Besuch. Der Familienbetrieb wird seit dem Jahr 1870 nun bereits in vierter Generation geführt. Mithilfe der Landesförderung konnte hier im März eine umfassende Renovierung der Extrazimmer umgesetzt werden. „Mit dieser mittlerweile schon traditionellen Initiative stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe“, sieht WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker in der Förderung ein starkes Zeichen für Qualität und Innovation.