Ehrentag für die Mama bringt 29 Millionen Euro

Für Mütter ist gemeinsame Zeit am wichtigsten

Interessant: Befragt man die Mütter, welches Geschenk ihnen am wichtigsten ist, spielen materielle Dinge keine Rolle. „Die meisten antworten, dass ihnen ein harmonisches Beisammensein der Familie und Gesundheit am wichtigsten ist“, so die KMU-Forscher. „Sehr ähnlich fallen die Antworten aus, wenn man die Schenkenden fragt, was sich deren Mutter wohl am meisten zum Muttertag wünscht.“