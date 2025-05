Steirer-„Doping“ lässt Schlittenhunde flitzen!

Kräuter, Käse und Schlittenhunde

Aber zurück nach Wildon, in dessen Nähe der Steirer und seine großartige Partnerin im Sommer leben. Auch sie, Petra, ist versierte Schlittenhundeführerin, sichtlich verliebt in die 15 Alaskan Huskys, aber zudem auch so versiert etwa in Kräuterkunde, dass man mit ihr in der Wildnis überleben könnte. Aber auch von ihrem hervorragenden Käse, der so klingende Namen wie „Blumerlkäs“ hat und ihr auf dem Gaberl im Käsladen aus der Hand gerissen wird.