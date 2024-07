Stelzer macht Klubchef Dörfel zum neuen Landesrat

Sein besonderes Interesse gilt dem LASK, als künftiger Integrationslandesrat kann Christian Dörfel politische Forderungen selbst in Tore verwandeln: Der Jurist gilt in seiner Partei als bestens vernetzt und höchst kompetent. Begonnen hat er seine politische Karriere als Obmann der Jungen ÖVP in Steinbach an der Steyr, dann folgten Stationen als Fraktionsobmann und Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde. Seit 2002 ist er Bürgermeister, im September 2020 gelang der Sprung als geschäftsführender Klubobmann der ÖVP in die Spitze der Landespolitik, als Helena Kirchmayr die Klubführung abgab.