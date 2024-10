Direktorin packt aus: „Es wird immer schlimmer“

Die Direktorin einer Mittelschule erzählt im Gespräch mit der „Krone“ über den harten Alltag in ihrem Job. Sie möchte anonym bleiben. Zu groß sind die Angst vor Konsequenzen und Repressalien. Über 800 Kinder und Jugendliche werden an ihrem Standort unterrichtet, in einem Bezirk mit besonders hohem Migrationsanteil. Zwischen 80 und 85 Prozent aller Schüler hier haben Deutsch nicht als Muttersprache.