Weihe im Dom: 1200 Gäste feiern neuen Bischof

Von Militärmusik bis zur Handauflegung

Und so läuft die Feier ab: Als Hauptzelebrant fungiert Krautwaschl, vom Papst-Begräbnis erst aus Rom zurückgekehrt, zur Seite stehen ihm der Salzburger Erzbischof Franz Lackner und Militärbischof Werner Freistetter. Die musikalische Begleitung übernimmt die Dommusik Graz. Am Programm stehen Teile der Messe in G von Franz Schubert sowie Lieder aus dem Gotteslob. Die Militärmusik Steiermark wiederum lässt Fanfaren erklingen.