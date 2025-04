KTM-Mutter mit einer Milliarde Euro Verlust

1500 Mitarbeiter abgebaut

Das Minus wirkt sich auch auf den Mitarbeiterstand aus: 874 Jobs wurden bereits im Vorjahr abgebaut, heuer kamen noch einmal 750 dazu. Von den rund 300.000 verkauften Motorrädern im Vorjahr (21 Prozent weniger als im Jahr davor) werden 38 Prozent in Europa vertrieben, 24 Prozent in Nordamerika. Aktuell wird im Werk in Mattighofen nicht produziert – so soll der Lagerbestand abgebaut werden.