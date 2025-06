Happy End für Kater „Oskar“ nach 12-tägiger Suche

Eine Katze hat sieben Leben“, sagt der Volksmund. Im Fall des 15-jährigen Katers „Oskar“ trifft das mehr als zu. Der Stubentiger aus Linz war bei einem seiner seltenen Freigänge irrtümlich im Tierheim gelandet. Und was dann passierte, gleicht einer Odyssee. Denn „Oskar“ wurde mit einer gerade kastrierten Streunerin verwechselt und am 6. Juni statt dieser auf einem Bauernhof in Altenberg bei Linz freigelassen, wo Streuner Futter und Unterschlupf bekommen. Als der Irrtum bemerkt wurde, war es schon zu spät und „Oskar“ verschwunden.