Lenker wird bei Unfall aus Traktor geschleudert

Schwerer Unfall in Unterach am Attersee (OÖ). Ein Traktor der Gemeinde war mit einem Pkw frontal kollidiert. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzt. Der Traktor begann dann auch noch zu brennen. Weil es so heiß war, halfen Anrainer mit Sonnenschirmen den Rettungskräften.