Andrew versteckte sich in Balmoral vor Vorladung

Aus dem inneren Kreis verbannt

Die neuen Enthüllungen aus „Nobody‘s Girl“ beleuchten einmal mehr die Verzweiflung und die extremen Maßnahmen, die im Umfeld des britischen Königshauses ergriffen wurden, um den Andrew-Skandal unter Kontrolle zu bekommen. Dass Prinz Andrew nun seinen Titel Duke of York verliert und aus dem Hosenbandorden geflogen ist, soll auf Druck von Thronfolger Prinz William geschehen sein. Auch bei dessen künftiger Krönung soll Andrew schon jetzt keine Rolle mehr spielen – er ist faktisch verbannt aus dem inneren Kreis der Royals.

Die 2022 gestorbene Königin brachte es jedenfalls nicht übers Herz, ihren angeblichen Lieblingssohn zu verstoßen. Für Aufsehen sorgte, dass sie ihn dennoch auswählte, um sie zu einer wegen der Corona-Pandemie erst mit Verspätung abgehaltenen Trauerfeier für ihren Mann Prinz Philip in die Westminster Abbey zu begleiten. Das wurde als Signal gedeutet, dass die Königin weiterhin zu ihrem zweitältesten Sohn hält.