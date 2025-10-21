Pensionist von „Freund“ betäubt und ausgeraubt

Ein 29-Jähriger soll einen 71-Jährigen mit Schlafmittel betäubt und anschließend Geld und Wertgegenstände aus dessen Haus im Raum Klosterneuburg, Bezirk Tulln, geraubt haben. Anschließend soll der Russe in der Wiener Wohnung des Pensionisten Schmuck gestohlen haben, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Der Verdächtige wurde am 7. Oktober in einem Lokal in der Bundeshauptstadt festgenommen. Er war geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.