Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliche Fahrt

Wien: Raser mit 179 km/h in 80er-Zone unterwegs

Wien
21.10.2025 11:03
(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Montagabend wurde die Polizei in Wien-Liesing auf einen Raser aufmerksam, der in der 80er-Zone mit unglaublichen 179 km/h unterwegs war.

0 Kommentare

Der Raser wurde gegen 19.30 Uhr im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung auf der Südautobahn (A2) geblitzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Lesen Sie auch:
Über eine Datingplattform lernten sich die beiden Männer kennen.
29-Jähriger in Haft
71-Jähriger von „Freund“ betäubt und ausgeraubt
21.10.2025

Entzug des Führerscheins droht
Die Geschwindigkeitsübertretung wurde mithilfe eines mobilen Radarfahrzeugs gemessen. Gegen den Lenker läuft nun ein Verfahren, ihm droht der Entzug des Führerscheins.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
10° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
9° / 16°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
9° / 17°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
127.020 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
91.409 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Wiener Lehrerin vergewaltigt: Gefängnisstrafen!
80.876 mal gelesen
Die Hauptangeklagten, ihnen werden Sexualdelikte vorgeworfen, werden schwer bewacht aus U-Haft ...
Mehr Wien
Im Bad versteckt
Wohnung verwüstet: Mann (22) von Bande überfallen
Finanzpolizei in Wien
Verstöße in Lager von China-Billigshop aufgedeckt
Gefährliche Fahrt
Wien: Raser mit 179 km/h in 80er-Zone unterwegs
Für viele ein Muss
Das Gansl in Wien kostet jetzt schon 40 Euro
29-Jähriger in Haft
Pensionist von „Freund“ betäubt und ausgeraubt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf