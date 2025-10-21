World-Series-Duell lautet Dodgers gegen Blue Jays

Die Los Angeles Dodgers treffen in der World Series auf die Toronto Blue Jays!
Für das kanadische Team ist es die erste Chance auf die Meisterschaft in der Major League Baseball seit 1993 – die Dodgers wollen in der am Freitag beginnenden Serie dagegen ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen.
Toronto drehte 1:3 in der Serie
Toronto qualifizierte sich mit einem 4:3 im entscheidenden siebenten Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Seattle Mariners. Seattle gab einen 3:1-Vorsprung aus der Hand und bleibt damit das einzige Team der MLB, das noch nie die World Series gewinnen konnte.
Die Dodgers hatten sich in lediglich vier Partien gegen die Milwaukee Brewers durchgesetzt.
