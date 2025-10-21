Ein richtiger Winzling
Brauerei stellt kleinste Bierflasche der Welt vor
Da muss man glatt zweimal hinschauen: Die dänische Brauerei Carlsberg sorgt aktuell mit einer Miniatur-Bierflasche für Gesprächsstoff. Sie ist zwölf Millimeter hoch und hat ein Fassungsvermögen von 0,005 Zentiliter. Laut Carlsberg soll es sich um die kleinste Bierflasche der Welt handeln.
Das Fläschchen ist auch tatsächlich gefüllt, und zwar mit alkoholfreiem Bier. Gefertigt wurde es von der dänischen Künstlerin Asa Strand – sie ist spezialisiert auf Miniaturen. Die Mini-Ausgabe der Bierflasche ist wirklich ein Winzling – sie ist nur etwa so groß wie ein Fingernagel.
„Wir haben sie am Freitag im Zentrum von Stockholm vorgestellt“, sagte Casper Danielsson von Carlsberg am Montag der Nachrichtenagentur AFP. „Viele Leute sind gekommen, sie waren neugierig, weil die Flasche super klein und niedlich ist.“
Interesse an alkoholfreiem Bier steigt
Dass der Inhalt ohne Alkohol auskommt, ist übrigens bewusst gewählt. So soll die Diskussion um die Bedeutung von verantwortungsvollem Alkoholgenuss angefacht werden. Interesse an alkoholfreiem Bier besteht offenbar: Im ersten Halbjahr sind die Verkäufe bei Carlsberg um zwölf Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Allein auf dem schwedischen Markt biete Carlsberg 16 verschiedene Sorten alkoholfreien Biers an; dort habe alkoholfreies Bier einen Verkaufsanteil von mehr als zehn Prozent, so Danielsson.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.