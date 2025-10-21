Brauerei stellt kleinste Bierflasche der Welt vor

Interesse an alkoholfreiem Bier steigt

Dass der Inhalt ohne Alkohol auskommt, ist übrigens bewusst gewählt. So soll die Diskussion um die Bedeutung von verantwortungsvollem Alkoholgenuss angefacht werden. Interesse an alkoholfreiem Bier besteht offenbar: Im ersten Halbjahr sind die Verkäufe bei Carlsberg um zwölf Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Allein auf dem schwedischen Markt biete Carlsberg 16 verschiedene Sorten alkoholfreien Biers an; dort habe alkoholfreies Bier einen Verkaufsanteil von mehr als zehn Prozent, so Danielsson.