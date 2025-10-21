Odermatt hat in der neuen Saison Historisches vor!

Aussicht auf „ein bisschen Luft“

Aktuell sei dieses Feuer, der Drang, „immer gleich gut zu bleiben, auch im konditionellen Bereich“, nach wie vor da. „Solange das der Fall ist, solange man im Mai merkt, ich habe eigentlich wieder Lust auf das Training, solange muss ich mir keine Gedanken machen.“ Doch ewig, weiß Odermatt, werde es nicht so weitergehen. „Wenn einmal irgendetwas dazu kommt, sei es eine Verletzung oder irgendwann einmal eine Familie, wird es sicher sehr schwierig mit dem Allrounder-Programm“, sagte der 28-Jährige, über den in Kürze eine Biografie („Marco Odermatt – Meine Welt“) erscheinen wird und der einer der Hauptdarsteller in dem ab Donnerstag im Kino zu sehenden Film „Downhill Skiers“ ist.