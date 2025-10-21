Vorteilswelt
Kampfansage von Marko

Red Bull im Aufschwung: „Sind alle wieder hungrig“

Formel 1
21.10.2025 11:20
Helmut Marko
Helmut Marko(Bild: AFP/Jim WATSON)

Red Bull ist zurück in der Erfolgsspur und träumt nach dem Doppelsieg von Max Verstappen in Texas wieder vom WM-Titel. „Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik“, sagte Motorsportberater Helmut Marko.

0 Kommentare

Sieg im Sprint, Sieg im Grand Prix – besser hätte es für Verstappen in Austin kaum laufen können. Der Niederländer holte das Maximum heraus und verkürzte den Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri deutlich. „Bei noch 40 Punkten Rückstand ist es etwas übertrieben, von Schlagdistanz zu sprechen“, meinte Marko bei Sky. „Aber mit fünf Rennen und zwei Sprints kann es wirklich noch spannend werden.“

Zitat Icon

Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko

„Tolle Dynamik im Team“
Auch mit der Leistung in Austin war der 82-jährige Grazer rundum zufrieden: „Das Rennen war unheimlich spannend. Wir haben gegenüber Leclerc und Lando die Distanz kontrolliert. Leclerc hat uns das Leben mit dem Fight gegen Norris etwas leichter gemacht. Aber wir hatten den Speed, um die Führung zu halten.“

Mekies als Erfolgsfaktor
Wie kam zum Aufschwung kam? Laut Marko liegt der Schlüssel beim neuen Teamchef Laurent Mekies. „Er hat eine andere Vorgehensweise in der Technikabstimmung etabliert. Wir sind am Freitag nicht mehr meilenweit weg wie früher. Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik.“

Mit einem Max Verstappen in dieser Form traut Marko seinem Team sogar den ganz großen Coup zu: „Es gibt keine Strecke mehr, wo wir sagen müssten, dass wir benachteiligt sind.“

Folgen Sie uns auf