Red Bull im Aufschwung: „Sind alle wieder hungrig“

Mekies als Erfolgsfaktor

Wie kam zum Aufschwung kam? Laut Marko liegt der Schlüssel beim neuen Teamchef Laurent Mekies. „Er hat eine andere Vorgehensweise in der Technikabstimmung etabliert. Wir sind am Freitag nicht mehr meilenweit weg wie früher. Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik.“