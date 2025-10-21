Red Bull im Aufschwung: „Sind alle wieder hungrig“

Red Bull ist zurück in der Erfolgsspur und träumt nach dem Doppelsieg von Max Verstappen in Texas wieder vom WM-Titel. „Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik“, sagte Motorsportberater Helmut Marko.
Sieg im Sprint, Sieg im Grand Prix – besser hätte es für Verstappen in Austin kaum laufen können. Der Niederländer holte das Maximum heraus und verkürzte den Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri deutlich. „Bei noch 40 Punkten Rückstand ist es etwas übertrieben, von Schlagdistanz zu sprechen“, meinte Marko bei Sky. „Aber mit fünf Rennen und zwei Sprints kann es wirklich noch spannend werden.“
Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik.
Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko
„Tolle Dynamik im Team“
Auch mit der Leistung in Austin war der 82-jährige Grazer rundum zufrieden: „Das Rennen war unheimlich spannend. Wir haben gegenüber Leclerc und Lando die Distanz kontrolliert. Leclerc hat uns das Leben mit dem Fight gegen Norris etwas leichter gemacht. Aber wir hatten den Speed, um die Führung zu halten.“
Mekies als Erfolgsfaktor
Wie kam zum Aufschwung kam? Laut Marko liegt der Schlüssel beim neuen Teamchef Laurent Mekies. „Er hat eine andere Vorgehensweise in der Technikabstimmung etabliert. Wir sind am Freitag nicht mehr meilenweit weg wie früher. Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik.“
Mit einem Max Verstappen in dieser Form traut Marko seinem Team sogar den ganz großen Coup zu: „Es gibt keine Strecke mehr, wo wir sagen müssten, dass wir benachteiligt sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.