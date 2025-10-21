Rossi verpasst Sieg der Minnesota Wild bei Rangers

Die Minnesota Wild haben nach drei Niederlagen in der NHL auf die Siegerstraße zurückgefunden – allerdings ohne Marco Rossi, der nach 173 Spielen in Serie erstmals seit April 2023 ausgefallen ist!
Der Vorarlberger verpasste den 3:1-Erfolg bei den New York Rangers am Montag wegen einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung.
Rossi wird nur kurz ausfallen
Die Blessur hatte er beim Blocken eines Schusses am Samstag gegen Philadelphia erlitten. Rossi wird laut Wild-Trainer John Hynes nur kurzzeitig ausfallen.
Der russische Rookie Danila Jurow erzielte beim Erfolg in New York sein erstes Karrieretor für die Gäste. Die Rangers trafen durch Artemi Panarin immerhin erstmals in der Saison vor eigenem Publikum.
