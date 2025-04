Verunsicherung nach Stromausfall in Spanien

Wie berichtet, war das öffentliche Leben am Montag in Spanien und Portugal bis in die Nacht hinein nahezu zum Erliegen gekommen. Menschen steckten in Aufzügen, U-Bahnen und Zügen fest. Ein junger Filmemacher musste auf dem Weg von Madrid nach Barcelona beispielsweise zehn Stunden im stehenden Hochgeschwindigkeitszug ausharren – mit ungefähr 500 weiteren Fahrgästen. „Ich war verblüfft, wie ruhig alle geblieben sind. Am Ende waren aber die stickige Luft und die Hitze unerträglich. Es war wie in der Sauna“, erzählte er.