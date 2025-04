Chaos und Hamsterkäufe in Spanien und Portugal

Plötzlich stand alles still, das Licht ging aus und Tausende Menschen waren in Öffis, Aufzügen und Stadien gefangen. Ein massiver Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel hat in Spanien und Portugal – aber auch in Teilen Frankreichs für Chaos gesorgt. Auch wenn mittlerweile in einigen Teilen Spaniens die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann von Entwarnung keine Rede sein. Menschen versuchen, zu ihren Angehörigen zu gelangen und sich mit dem Notwendigsten für mehrere Tage einzudecken. Spaniens Premier Pedro Sánchez spricht von „einigen kritischen Stunden“, die es noch zu überstehen gelte.