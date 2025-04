Als die Lichter zurückkehrten, brandete Jubel auf

Der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica teilte gegen 4 Uhr in der Früh mit, dass etwa 87 Prozent der Stromversorgung wieder hergestellt seien. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte wenige Stunden zuvor in einer Fernsehansprache eine Rückkehr zum Normalzustand am Dienstag in Aussicht gestellt.