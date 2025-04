Mit Turnschuhen im Schnee: Wanderer in Bergnot

Die beiden Finnen – eine 25-Jährige und ihr 28-jähriger Freund – starteten in der Früh von ihrer Unterkunft in Münster zur Rofanseilbahn. Mit dieser fuhren sie zur Bergstation. „Von dort aus folgten die beiden Wanderer einem aus dem Internet heruntergeladenen GPS-Track in Richtung Krahnsattel und dann weiter über einen weglosen, teils schneebedeckten Steilhang in Richtung Gipfel der sogenannten Clesida auf 2080 Metern“, heißt es bei der Polizei.