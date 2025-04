Kuchl trat vor 50 Jahren mit Titel eine Lawine los

1976 bestritt das Nationalteam der Volksrepublik China einen Schaukampf in der alten Kuchler Turnhalle. In den 80ern folgten die Spieler. Mit dem eingebürgerten Ding Yi fuhr Bär ‘88 zu den Sommerspielen nach Seoul – sein größter Erfolg. Der Chinese sollte (wie die später folgenden Qianli Qian und Chen Weixing) den Sport entscheidend prägen. Als der heute 73-jährige Bär („Ich war Spätzünder, habe meinen ersten Titel mit 27 gewonnen“) 2002 mit 50 aufhörte, hatten die Kinder der Revolution schon Namen. Der siebenfache Staatsmeister Yi war längst abgelöst. Auf ihn folgte der heutige Rekordhalter Werner Schlager mit zwölf Goldenen am Stück. Als letzter Nicht-Chinese wurde er 2003 Weltmeister.