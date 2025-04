Torwart-Tor verhindert Grünauer Heimsieg

Auch Bischofshofen kassiert Tor in Nachspielzeit

Bischofshofen musste ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen. Auch im Pongau wurde es in den Schlussminuten im Duell gegen die Altach Juniors dramatisch. Nach 1:2-Rückstand kamen die Gastgeber durch Tobias Pellegrini rund zehn Minuten vor Ende zum Ausgleich, doch die Altacher hatten den längeren Atem und fixierten per Tor in der Nachspielzeit den 3:2-Erfolg.