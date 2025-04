30 Grazer Bim-Haltestellen bekommen Sonnenschutz

Öffi-Fahrer kennen das Gefühl: Beim Warten auf Bus oder Bim kommt man an Sommertagen ordentlich ins Schwitzen – Schatten ist weit und breit keiner in Sicht, auch nicht unterm Wartehäuschen. Dass diese Dächer aus Glas haben, stört viele Grazer: „Der Wunsch nach mehr Schatten bei den Wartehäuschen wird sehr oft aus der Bevölkerung an mich herangetragen – ich habe daher die Holding um eine nachhaltige Lösung gebeten“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).