Graz: Innenstadt-Entlastung auf der Zielgeraden

Der heurige Sommer wird ganz im Zeichen des Schienenersatzverkehrs stehen: Bevor die neue Neutor-Linie im November offiziell den Fahrbetrieb aufnimmt, kommt es zu einer langen Streckensperre Mitte des Jahres. Ziel des Projekts ist eine Reduzierung der Straßenbahnfrequenz in der Herrengasse. Die neue Verbindung in der Neutorgasse soll zur Ausweichstrecke für die Linien 1, 4, 6 und 7 werden. Zusätzlich soll sie auch in den regulären Fahrplan integriert werden.