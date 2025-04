Pilgerstrom in Rom – auch Attentäter will beten

Papst Franziskus war nach der großen Trauerzeremonie auf dem Petersplatz am Sonntagnachmittag im Rahmen einer privaten Zeremonie in der Marienkirche beigesetzt worden. „Mit seiner Ankunft in der Basilika Santa Maria Maggiore ist die letzte Reise unseres geliebten Heiligen Vaters Franziskus beendet“, so Kardinal Rolandas Makrickas, Erzpriester der Basilika Santa Maria Maggiore, zu Beginn des Rosenkranzgebets am Samstagabend in der Marienkirche.