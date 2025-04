„Anderer Ton“: AfD lässt mit Aussage aufhorchen

Wahlsiege am laufenden Band und in einer bundesweiten Umfrage mittlerweile sogar auf Platz eins: Die AfD ist bei den deutschen Bürgern so beliebt wie nie zuvor. Um sich für ein noch breiteres Publikum interessant zu machen, denkt die für ihre teils harte Rhetorik bekannte Rechtspartei nun offen über eine Imagekorrektur nach.