Trump „nicht glücklich“ über Angriffe auf Kiew

Es sei für die Ukraine bereits ein großer Kompromiss, Verhandlungen mit Russland zuzustimmen, sobald ein Waffenstillstand in Kraft sei. Sein Land sei bereit, alles zu tun, was ihre Partner vorschlügen, aber man könne nichts unternehmen, was gegen die Verfassung verstoße.



Hier sehen Sie eine Stellungnahme von Selenskyj: