Fällt hier bald Bauernland in Spekulanten-Hand?

Ein Schnäppchen ist es definitiv nicht. Satte 6,9 Millionen Euro sind für den Bergbauernhof in Leogang samt 24 Hektar Grund fällig. „Dieser Hof hat eine sonnige Alleinlage im größten zusammenhängenden Skigebiet von Österreich, in Saalbach-Hinterglemm. Es ist ein Traumgebiet für alle Wintersportbegeisterten, aber auch im Sommer ein Eldorado für Mountainbiker und Wanderer“, schreibt ein bekannter Salzburger Makler hierzu auf seiner Internetseite. Landwirten will man mit diesen Zeilen den Kauf also wohl eher nicht schmackhaft machen.