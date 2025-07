Salzburgs Festspielpublikum im Baselitz-Fieber! Mit einer stehenden Ovation wurde Georg Baselitz (87), Ikone der internationalen Malerzunft mit Millionenpreisen und seit 2015 Österreicher, nach der Premiere von Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ für seine Ausstattung gefeiert. Und der Grandseigneur, in Schwarz, mit schwarzem Hut, thronte in seinem Rollstuhl und nahm gerührt die Gratulationen der Promis entgegen – so von Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Intendant Markus Hinterhäuser, Osterfestspielchef Nikolaus Bachler, Galerist Thaddäus Ropac, Künstlerfreunden bis zu internationalen Sammlern.