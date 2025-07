Eisbullen bedienen sich bei den Vienna Capitals

Der Eishockeyliga-Champ bedient sich, wieder einmal, bei den Vienna Capitals. Mathias Böhm wechselt aus der Bundeshauptstadt an die Salzach. Der 22-jährige Stürmer durchlief den Nachwuchs der Wiener, stand insgesamt 135-mal für die Caps in der ICE Hockey League am Eis, steuerte 21 Punkte (acht Tore, 13 Assists) bei und absolvierte 2024 vier Play-off-Partien als Kooperationsspieler bei den Zeller Eisbären.