„Franziskus war der richtige Mann für seine Zeit“

In den letzten Tagen, seit dem Tod von Papst Franziskus, werde ich immer wieder gefragt, wie er denn als Mensch war. Meine Antwort ist immer: normal! Normal war das erste Wort, das er zu den Menschen am Petersplatz, am Abend des 13. März sagte: „Buonasera!“ Guten Abend! Normal war auch das Wort, mit dem er sich jeden Sonntag von den vielen verabschiedete, die zum Mittagsgebet auf den Petersplatz gekommen waren: „Buon appetito!“ Guten Appetit! Warum war das Normale für viele überraschend? Wohl weil man von einem Papst irgendwie erwartet, dass er ganz anders ist, erhaben, unnahbar, fast entrückt.