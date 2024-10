25 Jahre Karlich Show: Ein Leben für die Menschen

Sorge um die gesellschaftliche Entwicklung

„Ich bin neugierig, was Hirnforscher in ein paar Jahrzehnten über uns sagen werden. Es ist ein Wahnsinn, mit welchem Overflow an Informationen wir Menschen im Alltag zu tun haben. Bei mir ist das aber nicht anders. Wenn ich aufwache, nehme ich das Handy in die Hand und schaue, was so alles passiert ist. Von mir gibt es keine Homestorys, aber über Instagram gebe ich manchmal Privates preis, obwohl ich mich immer frage, wen das interessieren soll. Du wärst früher doch auch nicht mit deinem gekochten Essen zum Nachbar gegangen, hättest geklopft und ihm die Speise gezeigt. Das ist aber genau das, was wir machen, wenn wir Essen fotografieren und posten.“ Karlich schockiert vielmehr die Verrohung in der Gesellschaft. „Man ist früher wirklich höflicher miteinander umgegangen. Heute sagt jeder jedem sofort ins Gesicht, was er denkt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist.“