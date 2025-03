„Wohnwagencamp“ auf verwaistem Kika-Parkplatz

Unbeliebter Durchreiseplatz ebenfalls voll

Bereits seit Mitte Jänner ist auch der Durchreiseplatz an der B 1 in Pichling voll. Nach verstärkten Kontrollen der Polizei hatte das Areal im Vorjahr bekanntlich deutlich an Beliebtheit verloren, waren in der zweiten Jahreshälfte kaum Minderheitengruppen dort anzutreffen.