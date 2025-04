Alko-Raser mit 168 km/h auf Bundesstraße gestoppt

Unfälle mit Motorrädern

Zu Ostern kam es landesweit zu zehn Unfällen, drei davon mit Motorrädern. Elf Verletzten musste Erste Hilfe geleistet werden. Wegen eines Schlagloches schwer gestürzt ist ein 15-Jähriger mit dem Mofa in Loipersdorf-Kitzladen – per Notarztheli in die Kinderchirurgie Graz. In Illmitz stürzte eine Radlerin beim Seuchenteppich – Spital!